Путин вскоре встретится с Эрдоганом: названа дата

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Этот вопрос (о ситуации в Идлибе. – Ред.) может быть решен только на встрече президентов Путина и Эрдогана. Мы сейчас над этим работаем. Встреча состоится в начале марта, 5 или 6 марта", - сказал он.

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Напомним, вчера, 28 февраля, президенты Турции и России обсудили эскалацию в Сирии и гибель турецких военных в результате авиаудара в Идлибе. В Анкаре считают, что нападение на Турцию в Сирии является атакой на НАТО. "Мы ожидаем, что будут предприняты определенные шаги для создания бесполетной зоны в Идлибе", – заявили в Анкаре.

Также мы писали о том, почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии . Российские СМИ нынешний уровень отношений между Анкарой и Москвой назвали худшим с 2015 года, когда Турция сбила в Сирии российский Су-24. Причины конфликта сейчас следует искать в 2017 году. Тогда в казахстанской Астане три государства – Россия, Турция и Иран взяли на себя ответственность за достижение мира в Сирии.

Также мы писали, что 5 марта в Стабуле срочно собирается саммит, в котором примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, президенты РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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