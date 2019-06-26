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У берегов Камчатки произошло еще одно мощное землетрясение

26 июня, 07:38

Магнитуда подземных толчков составила 6,1

Фото: Pixabay

Побережья Камчатки встряхнуло еще одно мощное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.

Подземные толчки зарегистрировали в акватории Берингова моря в 10:18 по китайскому времени (05:18 по Киеву). Эпицентр землетрясения находился в 470 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. На какой глубине залегал очаг, сейсмологи не сообщили.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.

Напомним, вчера, 25 июня, у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. Как сообщила Геологическая служба США, толчки были зафиксированы на глубине 33 километров, а эпицентр землетрясения находился в 113 километрах к востоку от населенного пункта Усть-Камчатск.

А 24 июня, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. 

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:


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Тег Россия, землетрясение, камчатка, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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