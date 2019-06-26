У берегов Камчатки произошло еще одно мощное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 6,1
Побережья Камчатки встряхнуло еще одно мощное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.
Подземные толчки зарегистрировали в акватории Берингова моря в 10:18 по китайскому времени (05:18 по Киеву). Эпицентр землетрясения находился в 470 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. На какой глубине залегал очаг, сейсмологи не сообщили.
На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.
Напомним, вчера, 25 июня, у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. Как сообщила Геологическая служба США, толчки были зафиксированы на глубине 33 километров, а эпицентр землетрясения находился в 113 километрах к востоку от населенного пункта Усть-Камчатск.
А 24 июня, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.
Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " У берегов Камчатки произошло еще одно мощное землетрясение". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мощное землетрясение в Индонезии затронуло и Австралию: началась эвакуация
Жители рассказывают, что толчки длились более двух минут