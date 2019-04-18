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На Тайване случилось мощное землетрясение: яркие фото последствий

Сегодня, 19:59

Из-за мощных толчков некоторые дома опасно наклонились – людей пришлось эвакуировать


Остров Тайвань, на котором в прошлом месяце произошло мощное землетрясение, вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.

18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7.

Остановился наземный транспорт. Поезда метро высаживали людей на ближайших станциях и останавливались. Люди выбегали наружу и прятались подальше от высоких зданий.

Информации о погибших или пострадавших не поступало. Впрочем, в нескольких районах объявили эвакуацию жителей, поскольку во время землетрясения несколько домов так сильно наклонились, что возникла угроза их коллапса.

Обнаружили последствия землетрясения и в горных районах – в породах появились щели, из-за чего начались оползни.

Напомним, ранее в прошлом году в провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,9, жертвами которого стали по крайней мере два человека.

Кроме того, мы писали о землетрясении магнитудой 5,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.

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Тег Китай, Тайвань, землетрясение, эвакуация

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