Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

У берегов Индонезии произошло два мощных землетрясения

24 июня, 08:00

Магнитуда подземных толчков составила 6,1 и 7,3 баллов по шкале Рихтера

Фото: pexels.com

У побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Об этом сообщает сообщила Геологическая служба США.

Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 250 километрах к западу от города Джаяпура, в котором проживают 155 тысяч жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километров.

Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. Эпицентр подземных толчков находился в 288 километрах к северо-западу от города Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 208 километров.

В обоих случаях угроза цунами не объявлялась. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

А в начале августа прошлого года на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Индонезия, землетрясение, острова, магнитуда

Вы сейчас просматриваете новость " У берегов Индонезии произошло два мощных землетрясения". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате землетрясения в Китае пострадали 19 человек

Вчера, 07:17

11 человек сейчас находятся в в медицинских учреждениях

Филиппины встряхнуло землетрясение

20 июня, 06:55

Эпицентр колебаний находился в морской акватории у побережья острова Минданао

В Аргентине произошло землетрясение

20 июня, 05:58

Очаг землетрясения залегал на глубине 194 км

В Тихом океане произошло землетрясение

20 июня, 03:58

Эпицентр подземных толчков находился в нескольких сотнях километров к юго-востоку от столицы государства Соломоновы острова

50 способов перенести жару [инфографика]

Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ

6 привычек, которые программируют на бедность

В Одессе «титушки» пытались захватить чужую квартиру. Фото

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной

Ученые РФ и Китая пытаются обуздать трансграничное озеро Ханка

Певице угрожают за то, что выступила на Евровидении

Aston Martin начал выпуск первого кроссовера

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Советские машины в США: вот это поворот

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

Вчера, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

22 июня, 07:51

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Пятнадцать подсказок человеку свыше
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь