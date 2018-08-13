У Путина не спешат с ответом на новые санкции США

Песков подчеркнул, что, не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы некорректно

Президент РФ Владимир Путин пока не давал поручений о подготовке нового пакета ответных мер в ответ на анонсированные Вашингтоном новые санкции за якобы имевшую место причастность РФ к делу Скрипалей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что был анонс неких новых санкций, была информация о том, что пакет готовится или уже подготовлен, но они пока не введены", – сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, когда и каких ответных мер со стороны Москвы стоит ожидать.

Песков подчеркнул, что "не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы некорректно". При этом он напомнил, что чаще всего в таких ситуациях "основополагающим является принцип взаимности, принцип зеркальности".

В Госдепартаменте США сообщили о намерении ввести новые санкции против РФ в ответ на события в британском Солсбери, где предположительно с применением российского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие, как электроника, компьютеры, датчики, лазеры, оборудование в сфере телекоммуникаций, специализированное оборудование для добычи нефти и газа, а также технологии в сфере информации и безопасности.

Как ожидается, санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

Кроме того, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет ограничительных мер против РФ осенью 2018 года в ответ на события в Солсбери, если не получат убедительных гарантий того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источник в Госдепе.

В МИД РФ заявил, что Москва готовит ответ на новые санкции США.