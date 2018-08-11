США вводят новые санкции против России: главные цитаты

Курс рубля болезненно отреагировал на новости о грядущих санкциях, а в России заговорили об экономической войне

Госдепартамент США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где предположительно с применением советского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе отметили, что санкции вступят в силу "примерно 22 августа". Сайт "Сегодня" разобрался, какие именно ограничения США планируют ввести и как на это отреагировали в России.

Суть санкций: Россия останется без американских технологий

Как рассказал представитель Госдепартамента США, в рамках этих санкций в ближайшие пару недель будет введен запрет на поставку России продукции двойного назначения.

"В настоящее время выдача лицензий на поставку этих товаров рассматриваются в каждом индивидуальном случае. А теперь, после вступления санкций в силу, мы будем исходить из отказа от разрешения таких поставок", – отметил представитель Госдепа.

Позже в Госдепе объяснили, что под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США отметил, что под санкции, в частности, может попасть экспорт в РФ электроники, компьютеров, датчиков, лазеров, оборудования в сфере телекоммуникаций, специализированного оборудование для добычи нефти и газа, а также технологии в сфере информации и безопасности.

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Кроме того, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет ограничительных мер против РФ осенью 2018 года в ответ на события в Солсбери, если не получат убедительных гарантий того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источник в Госдепе.

"Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта", – передает NBC.

В Госдепе объяснили, что санкции могут применяться к "Аэрофлоту", и могут быть введены ограничения на полеты этой авиакомпании, если будут соблюдены условия применения ограничений. Однако представитель Госдепа подчеркнул, что данные меры не будут направлены непосредственно против "Аэрофлота".

Новые американские санкции против России приветствовали в Великобритании. Так, с одобрением ограничительных мер США выступила канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Мощная международная реакция на использование химического оружия на улицах Солсбери посылает недвусмысленный сигнал России, что ее провокационное, безрассудное поведение не останется без ответа", – подчеркнули у Мэй.

Чем на грядущие санкции ответила Россия

Новые санкции США против России за использование химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей вызвали возмущение и недоумение посольства России в США. В российском посольстве считают, что новые санкции являются "драконовскими" и вводятся "под надуманным предлогом".

"Санкционная машина США набирает обороты. 8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российский Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании С.Скрипаля и его дочери", – заявили в посольстве России в США.

В диппредставительсве также традиционно посетовали на якобы отсутствие доказательств причастности России к отравлению Скрипалей "Новичком" – очевидно, игнорируя результаты британского расследования дела Скрипалей.

Вскоре последовала и реакция российского МИД на более высоком уровне - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ готовит ответ на новые санкции США – по ее словам, ответ будет основан на характере и объеме новых американских санкций.

"Речь идет об ответных мерах, а не фантазиях российской стороны... Каковы будут санкционные меры в отношении России, таковы будут и ответные меры", – сообщила Захарова.

В свою очередь, российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что усиление экономических санкций против России можно будет расценить, как объявление экономической войны.

"Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", – подчеркнул Медведев.

Отметим, в России на фоне новостей о введении осенью 2018 года новых санкций США обвалился финансовый рынок. Сильнее всего 9 августа упали акции "Аэрофлота" – на 6,71%, а курс рубля рухнул на двухлетнее "дно":