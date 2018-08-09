Захарова: Россия готовит ответ на новые санкции США

Россия готовит ответ на новые санкции США. Он будет исходить из характера и объема новых санкций. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Речь идет об ответных мерах, а не фантазиях российской стороны, потому что очень хочется понагнетать, еще больше усложнить ситуацию в рооссийско-американских отношениях. Ничего подобного, – сказала она. – Каковы будут санкционные меры в отношении России, таковы будут и ответные меры. Меры будут прорабатываться исходя из тех действий, которые будет предпринимать американская сторона".

Как известно, Госдеп США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе отметили, что санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

Как рассказал представитель Госдепартамента США, в рамках этих санкций в ближайшие пару недель будет введен запрет на поставку России продукции двойного назначения.

роме того, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет ограничительных мер против РФ осенью 2018 года в ответ на события в Солсбери, если не получат убедительных гарантий того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источник в Госдепе.



