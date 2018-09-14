У Путина признались, что обсуждали Сенцова с Меркель

Сегодня, 19:17

Сергей Лавров назвал здоровье узника Кремля вопросом "касающимся сугубо гуманитарной сферы"

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

В ходе последней личной встречи президент России Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель обсуждали вопрос освобождения незаконно осужденного и удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на совместной конференции после переговоров с главой немецкого МИДа Хайко Маасом.

"Мы неоднократно публично информировали общественность, в том числе о состоянии его здоровья, он находится под постоянным контролем врачей", – сказал он.

Российский министр назвал здоровье узника Кремля вопросом "касающимся сугубо гуманитарной сферы" и заверил, что в его отношении в России применяются "законодательные процедуры".

"Об этом шла речь на недавней встрече в Мезеберге между президентом России и канцлером Германии", – резюмировал Лавров.

Напомним, что последняя встреча Путина с Меркель в Мезеберге состоялась 18 августа.

Также мы писали, что председательница фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт призывала Меркель поднять с Путиным тему освобождения Сенцова.
Сенцов
Источник:

ТАСС

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