У Путина угрожают НАТО "ассиметричным ответом"
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как РФ будет реагировать на активизацию Альянсау своих границ
Россия готова предпринимать меры, включая асимметричные, если Североатлантический альянс начнет усилит деятельность у границ РФ, включая активность блока в Черном море.
Об этом на Московской конференции по безопасности заявил российский министр обороны Сергей Шойгу. Военачальник отрицает, что его страна несет прямую угрозу своим соседям и НАТО в частности, отметив, что страны блока якобы "сами придумали российскую угрозу — сами себя ею и пугают".
"При этом практические действия Альянса — будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях — ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны. Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО", — подчеркнул министр.
Шойгу также обвинил Альянс в расширении в Европе и военной активности в Арктике.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин обещал "реагировать соразмерно" на включение Украины или Грузии в состав Альянса, назвав это "агрессивными шагами" и "безответственной политикой".
Кроме того, по словам постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, НАТО планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.
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