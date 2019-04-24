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У Путина угрожают НАТО "ассиметричным ответом"

Сегодня, 11:26

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как РФ будет реагировать на активизацию Альянсау своих границ

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Россия готова предпринимать меры, включая асимметричные, если Североатлантический альянс начнет усилит деятельность у границ РФ, включая активность блока в Черном море.

Об этом на Московской конференции по безопасности заявил российский министр обороны Сергей Шойгу. Военачальник отрицает, что его страна несет прямую угрозу своим соседям и НАТО в частности, отметив, что страны блока якобы "сами придумали российскую угрозу — сами себя ею и пугают".

"При этом практические действия Альянса — будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях — ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны. Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО", — подчеркнул министр.

Шойгу также обвинил Альянс в расширении в Европе и военной активности в Арктике.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин обещал "реагировать соразмерно" на включение Украины или Грузии в состав Альянса, назвав это "агрессивными шагами" и "безответственной политикой".


Кроме того, по словам постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, НАТО планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

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Тег Россия, НАТО, Черное море, шойгу, североатлантический альянс

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Источник:

ТАСС

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