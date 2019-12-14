Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

У Путина заявили, что на "нормандском саммите" не было "судьбоносного прорыва"

14 декабря, 17:14

Ранее пресс-секретарь российского президента говорил, что это было знакомство глав государств

Фото: Thibault Camus/REUTERS

Фото: Thibault Camus/REUTERS

В Кремле считают, что прорыва на саммите в "нормандском формате" в Париже не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он считает, что "нормандский формат" возобновился после длительного перерыва". В то же время подчеркнул, что "судьбоносный прорыв" достигнут не был.

Реклама

Напомним, ранее Дмитрий Песков уже комментировал итоги встречи президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в Париже. По его словам, эти переговоры были большим знакомством лидеров государств.

В тренде
"Это не бирюльки": как в Кремле отвечали на введение санкций против России
Президент России Владимир Путин

Как сообщали новости "Сегодня", президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что сейчас будет идти работа по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, чтобы через четыре месяца снова собраться в "нормандском формате".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами после саммита, заявил, что условным счетом после встречи лидеров "Нормандской четверки"(Украина, Германия, Франция, Россия. – Ред) в Париже стала "ничья". "Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", — отметил украинский лидер по итогам переговоров.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Нормандская четверка нормандский формат Дмитрий Песков

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в "нормандском формате": подробностиПолитика
"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицамиПолитика
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи"Политика
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и "Северному потоку-2"Экономика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...