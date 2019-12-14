У Путина заявили, что на "нормандском саммите" не было "судьбоносного прорыва"

В Кремле считают, что прорыва на саммите в "нормандском формате" в Париже не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он считает, что "нормандский формат" возобновился после длительного перерыва". В то же время подчеркнул, что "судьбоносный прорыв" достигнут не был.
Напомним, ранее Дмитрий Песков уже комментировал итоги встречи президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в Париже. По его словам, эти переговоры были большим знакомством лидеров государств.
Как сообщали новости "Сегодня", президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что сейчас будет идти работа по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, чтобы через четыре месяца снова собраться в "нормандском формате".
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами после саммита, заявил, что условным счетом после встречи лидеров "Нормандской четверки"(Украина, Германия, Франция, Россия. – Ред) в Париже стала "ничья". "Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", — отметил украинский лидер по итогам переговоров.
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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