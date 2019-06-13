У России появились проблемы с судостроением из-за санкций

Из-за ограничительных мер Норвегии верфь в Калининграде не может завершить строительство трех судов

Фото: AFP

Из-за санкций, которые Запад ввел против России, на расположенном в Калининграде судостроительном заводе "Янтарь" начались трудности со строительством рыболовецких судов.

На предприятии признались, что из-за отказа норвежских партнеров выполнять пусконаладочные работы на судах они не могут достроить три траулера для рыбаков Камчатки.

"Они не стали разделять военное и гражданское судостроение, что несколько сдерживает ход строительства судов, так как вместо полноценного сотрудничества приходится искать альтернативные варианты решения целого ряда проблем", – заявили на верфи.

Из-за сложившейся ситуации на судозаводе отметили, что теперь они "вынуждены искать решение этого вопроса как среди российских, так и среди иностранных компаний".

Напомним, что в феврале этого года Министерство экономического развития РФ подсчитали, что по состоянию на конец 2018 года в отношении России действовали 159 ограничительных мер, которые ввели 62 страны, а сумма предполагаемого ущерба от введенных мер составила 6,3 млрд долларов.

Мы также писали о санкциях, которые в отношении Москвы ранее ввел Вашингтон. Подробнее об этом вы можете узнать из материала "Сегодня".

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