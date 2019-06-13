Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

У России появились проблемы с судостроением из-за санкций

13 июня, 14:30

Из-за ограничительных мер Норвегии верфь в Калининграде не может завершить строительство трех судов

Фото: AFP

Из-за санкций, которые Запад ввел против России, на расположенном в Калининграде судостроительном заводе "Янтарь" начались трудности со строительством рыболовецких судов.

На предприятии признались, что из-за отказа норвежских партнеров выполнять пусконаладочные работы на судах они не могут достроить три траулера для рыбаков Камчатки.

"Они не стали разделять военное и гражданское судостроение, что несколько сдерживает ход строительства судов, так как вместо полноценного сотрудничества приходится искать альтернативные варианты решения целого ряда проблем", – заявили на верфи.

Из-за сложившейся ситуации на судозаводе отметили, что теперь они "вынуждены искать решение этого вопроса как среди российских, так и среди иностранных компаний".

Напомним, что в феврале этого года Министерство экономического развития РФ подсчитали, что по состоянию на конец 2018 года в отношении России действовали 159 ограничительных мер, которые ввели 62 страны, а сумма предполагаемого ущерба от введенных мер составила 6,3 млрд долларов.

Мы также писали о санкциях, которые в отношении Москвы ранее ввел Вашингтон. Подробнее об этом вы можете узнать из материала "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег санкции, траулер, судостроение, санкции против России , рыболовство

Вы сейчас просматриваете новость " У России появились проблемы с судостроением из-за санкций". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Еврокомиссии предложили продлить санкции против России из-за аннексии Крыма – СМИ

3 июня, 17:47

С таким предложением выступила Федерика Могерини

За Крым и пленных моряков: Канада ввела новые санкции против России

15 марта, 18:45

Канадский МИД внес в санкционный список более 100 российских граждан и 15 компаний

Санкции из-за Украины продолжатся: Британия сделала жесткое заявление России

15 марта, 20:18

Лондон вступился за Украину перед Москвой и потребовал освободить пленных моряков и вернуть корабли

Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции: список

21 марта, 02:27

В новый список антироссийских санкций включили книжные интернет-магазины и издательства

Будет больше санкций: Минфин США предупредил Кремль

9 апреля, 18:11

Министр Стивен Мнучин считает, что политика экономического давления дает плоды

Санкции против России после Brexit: в Британии приняли важный документ

17 апреля, 13:59

Лондон не отменит "украинские" санкциям против России после выхода из Евросоюза

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

У Зеленского рассказали, что ждет «монополию Ахметова»

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Неубиваемые моторы: они работают, даже если машине пора на свалку

Потап рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

Вчера, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в эфире канала НТВ РФ

Польза и вред зеленого лука

10 самых красивых взрослых сыновей российских звезд
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь