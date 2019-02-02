У Шойгу "обосновали" повод выйти из ракетного договора со США

В Минобороны РФ уверяют, что Штаты готовили производство запрещенных ДРСМД ракет два года назад

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru.

У Шойгу "обосновали" повод выйти из ракетного договора со США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5a8/af7/5c55a8af7ac63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5a8/af7/5c55a8af7ac63.jpg 2019-02-02T16:33:00+02:00 Россия В Минобороны РФ уверяют, что Штаты готовили производство запрещенных ДРСМД ракет два года назад

После того как президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет, Минобороны России обосновало такой шаг и заявило, что Соединенные Штаты якобы два года назад начали готовить производство запрещенных Договором ракет.

"В Вашингтоне еще за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении ДРСМД не только приняли решение, но и приступили к подготовке к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности", — уверяют в Минобороны РФ.

Как говорится в заявлении ведомстве Сергея Шойгу, по данным Минобороны, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон штат Аризона, якобы стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных договором ДРСМД ракет средней и меньшей дальности.

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"Данный завод является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической области США, выпускающим практически все типы ракетного оружия, включая крылатые ракеты средней и меньшей дальности", — подчеркнули в министерстве.

В качестве доказательства россияне заявили, "за два последних года площадь завода увеличилась на 44 процента — с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на 2000 человек".

Почти одновременно с началом расширения производственных мощностей завода Конгресс США в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 млн долларов, прямо указывая — "на разработку наземной ракеты средней дальности", отметили в военном ведомстве РФ.

"Таким образом, характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении договора", — "обосновали" фактический выход России из Договора о РСМД в ведомстве Шойгу.

Напомним, ранее США обвинили Россию в разработке, производстве и разворачивании четырех дивизионов ракет 9М729, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщалось, Россия и НАТО полностью разошлись в позициях по ракетному договору. Американская администрация считает недостаточным для устранения своих претензий к России по ДРСМД статичный показ Москвой крылатой ракеты наземного базирования 9М729. С точки зрения США, эта ракета не может быть модифицирована и потому должна быть уничтожена.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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