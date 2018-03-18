"У страны мощный рывок вперед": московские бомжи проголосовали на выборах в РФ

Сегодня, 14:58

По словам бездомных избирателей, они "голосуют с надеждой на большое и светлое будущее"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Для выборов президента РФ на Казанском вокзале в Москве создали избирательный участок для граждан без регистрации и постоянного места жительства. Об этом сообщает РИАМО.

"Я голосую за президента, который может построить в нашей стране светлое будущее. Я в это верю и считаю, что у нас мощный рывок вперед", – говорит один из проголосовавших бездомных.

"Я голосую с надеждой на большое и светлое будущее", – отметил второй избиратель специфического участка.

На данный момент на месте дежурят сотрудники полиции, у входа расположены рамки металлоискателей. Голосование проходит в штатном режиме.

Напомним, вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

А сегодня рано утром президент России Владимир Путин проголосовал на выборах.
Россия, выборы, бездомные, бомжи, участок

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Выборы в России. Фото: twitter.com/spektronline

Депардье, ракета "Сармат", медведи: кто и как голосует на выборах президента России

Сегодня, 13:44

В Барнауле на одном из участков устроили "стриптиз" с участием "медведей"

Политика

Фото: AFP

Великобритания отказала России в доступе к Скрипалю

Сегодня, 13:35

Отказ был обоснован британским подданством Скрипаля
Загрузка...

Россия

Выборы в РФ. Фото: AFP

Президентские выборы в России: в ЦИК рассказали, сколько избирателей уже проголосовали

Сегодня, 13:30

В комисиии отметили существенно более высокую явку по сравнению с прошлыми выборами в РФ

Политика

"Путин нелегитимный". Фото: AFP

Президент в РФ будет нелегитимным: Киев указал на серьезную проблему для Кремля

Сегодня, 12:59

Результаты незаконного голосования в оккупированном Крыму являются ничтожными, считает Беца
Загрузка...