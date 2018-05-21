У юриста Медведева не выдержало сердце

Барщевский находится в реанимации в одной из клиник

20 мая у одного из представителей правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях 62-летнего Михаила Барщевского случился инфаркт. Об этом сообщил канал 360.

Юрист находится в реанимации, после того, как его состояние ухудшилось, было принято решение перевести его в одну из клиник в Москве.

"Благодаря кардиологическому отделению Люберецкой больницы жизнь спасли. Был реальный инфаркт. Сейчас чувствую себя лучше, чем труп. О дальнейших прогнозах говорить рано", – сказал Барщевский.

Ранее 21 мая, в Хабаровском крае России совершил жесткую посадку частный вертолет "Газель 342", на борту которого было три человека, один из которых скончался от сердечного приступа, а другой с повреждениями позвоночника оказался в реанимации. Позже стало известно, что умершим оказался один из бывших начальников управления Федеральной службы безопасности РФ.

Также Сулейман Керимов, которого считают близким к президенту РФ Владимиру Путину, приехав в Москву с разрешения французского суда, попал в больницу из-за проблем с сердцем.