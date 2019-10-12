Убийство девочки в российском Саратове: подозреваемого тайно вывезли из города

Михаил Туватин находится в изоляторе города Энгельса, полицейские перевезли его туда, чтобы не допустить самосуда

Михаил Туватин. Фото: tlgrm.ru/channels/@breakingmash

Подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой Михаила Туватина тайно вывезли из российского Саратова. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Как отмечается, сейчас Михаил Туватин находится в изоляторе города Энгельса. Полицейские перевезли его туда, чтобы жители Саратова не напали на преступника во время следственных и судебных мероприятий. Туватин содержится в отдельной камере. Это тоже сделано специально – чтобы его не тронули другие заключенные.

В доме Михаила Туватина прошли обыски. Нашли две флешки, три телефона и куртку: как говорят понятые, такую грязную, как будто именно в ней он совершал подкоп под гараж. Жители дома опасаются за психическое здоровье матери Туватина.

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Ранее сообщалось, что Михаил Тувакин, 1984 года рождения, признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Видео допроса обнародовал Следственный комитет России.

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В Следкоме РФ сообщили, что несколько месяцев назад подозреваемый приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем.

Уже известно, что задержанный ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Напомним, тело девятилетней школьницы обнаружили 11 октября в районе гаражей в Саратове. После этого сотни жителей города вышли на стихийный митинг и потребовали у полиции выдать им подозреваемого убийцу, чтобы устроить самосуд.

Люди митинговали на улицах города, в том числе и у полицейского участка.

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