Убийство девочки в российском Саратове: видео допроса подозреваемого

Следователи на месте преступления. Фото: sledcom.ru

Подозревают в убийстве девятилетней девочки Лизы Киселевой в российском Саратове Михаил Тувакин, 1984 года рождения, признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Видео допроса обнародовал Следственный комитет России.

В Следкоме РФ сообщили, что несколько месяцев назад подозреваемый приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем.

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Уже известно, что задержанный ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. К материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены данные с камер наружного наблюдения, которые также подтверждают версию следствия о причастности задержанного к убийству. Вместе с тем следствие проверяет и иные возможные версии преступления.

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Напомним, тело девятилетней школьницы обнаружили 11 октября в районе гаражей в Саратове. После этого сотни жителей города вышли на стихийный митинг и потребовали у полиции выдать им подозреваемого убийцу, чтобы устроить самосуд.

Люди митинговали на улицах города, в том числе и у полицейского участка.

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