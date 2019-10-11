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В Саратове из-за убийства ребенка всю ночь штурмовали отдел полиции: появилось видео

11 октября, 10:55

Люди хотят линчевать убийцу девятилетней девочки

В российском Саратове народные бунты утихли только под утро – люди требуют выдать им на самосуд убийцу девятилетней девочки.

Как выяснилось, Лизу Киселеву искали всем городом два дня – она исчезла по дороге в школу. Накануне вечером тело девочки нашли в гаражах. Задержали и вероятного палача. В убийстве признался ранее судимый Михаил Тувакин.

Ночью сотни саратовцев вышли на стихийный митинг, требуя выдать им мужчину. Возле гаражей, куда подозреваемого привезли на следственный эксперимент, толпа взялся расшатывать полицейскую машину до тех пор, когда один из активистов не залез внутрь. Мужчина обнаружил, что авто пустое. Люди митинговали на улицах города, в том числе, и у полицейского участка.

Напомним, не так давно в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

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Россия убийство полиция саратов штурм

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