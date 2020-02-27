Убийство Немцова: политолог указал на "странный" момент в поведении Путина

Организаторов убийства российского оппозиционера Бориса Немцова в Кремле не сильно хотят искать, поскольку следственные действия больше похожи на имитацию процесса, а не на реальное расследование. Российский политолог Дмитрий Орешкин назвал сайту "Сегодня" две версии такого поведения руководства Кремля.

Были попытки "отыскать" в убийстве "украинский след" (как же без этого). Но даже вся мощь российской пропагандистской машины оказалась не в силах "слепить" из Немцова "жертву" Киева – слишком уж эта версия резонировала с позицией, которую занимал Немцов по отношению к Украине.

Но убийц, по крайней мере лиц, которых обвинили в убийстве, нашли и осудили относительно (как для преступлений такого масштаба) быстро. Уже через два с половиной года после преступления – в июле 2017-го суд приговорил пятерых участников убийства – Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к 11-20 годам лишения свободы. Заур Дадаев, который, по версии следствия, нажимал на курок, получил 20 лет. Еще один подозреваемый – Беслан Шаванов погиб при непонятных обстоятельствах при задержании. Наконец командир роты батальона "Север" (подразделение ВВ МВД РФ) Руслан Геремеев, под чьим руководством служили обвиненные в убийстве, объявлен в розыск, как и водитель Геремеева Руслан Мухутдинов (именно он, по версии следствия, "заказал" и организовал убийство). Мотивом убийства названа якобы месть за "антиисламские" высказывания Бориса Немцова. В качестве вознаграждения обвиняемым якобы было обещано 15 миллионов рублей (около 300 тысяч долл. по нынешнему курсу).

"Организаторов никто не ищет. Потому что если бы их искали, то допросили бы господина Геремеева. А его Следственный комитет допрашивать "постеснялся". Но как нам было рассказано, они пришли к его дому, постучали, им не открыли. Они потоптались и ушли. Может он спал, может его не было. В общем, допросить его как-то не сумели. Хотя в Москве в таких случаях обычно дверь выламывается. Потому я думаю, чтобы найти заказчиков, нужно допросить ряд лиц, найти записи с камер, которые куда-то подевались. В общем, вести, а не имитировать, следственные действия. Да, Путин приказал силовикам найти убийц. Почему их не ищут – есть две версии. Или у нас Путин немощен: он приказывает, а его приказания демонстративно игнорируются. Или он это говорит для публики, а не для силовиков. А силовикам сказано нечто другое", – говорит Дмитрий Орешкин. В тренде Личности свидетелей в деле о сбитом МН17 сохранят в тайне из-за рисков

Больше об известном российском оппозиционере читайте в материале: "Никто не смеет возразить Путину": что Россия и Украина потеряли с гибелью Немцова".

Орешкин также рассказывал об отличие во взглядах Немцова и Путина. По его словам, оппозиционера даже первый президент РФ Борис Ельцин больше уважал, несмотря на критику. А нынешний российский лидер просто начал зачищать оппозицию в стране.

Напомним, что сопредседатель российской оппозиционной партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен на Москворецком мосту недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве были осуждены пятеро уроженцев Чечни. В четвертую годовщину убийства на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Киеве, рядом с российским посольством, открыли сквер имени Бориса Немцова и мемориальную доску. Подробней смотрите в сюжете:

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