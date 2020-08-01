Убийство украинского рэпера в Питере: жена отказалась признать вину

Следствие считает, что между супругами случился конфликт, и Кохал убила Юшко

Жена погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал не признает вину в убийстве своего супруга. Об этом сообщила адвокат Ирина Скурту, передает "Интерфакс".

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"Вину свою она не признает. Считаем, что обвинение вообще не обосновано, поскольку пока непонятна причина смерти и, вообще, было ли событие преступления", – сказала она.

Адвокат уточнила, что результаты экспертизы останков Картрайта будут готовы предварительно через один-два месяца.

Кроме того, в день обращения в полицию обвиняемую возили на наркологическое освидетельствование.

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"С его результатами мы не ознакомлены. Марина уверяет, что ничего не употребляла", - сказала Скурту.

Напомним, 30 июля после обнаружения в квартире в центре Петербурга расчлененного тела 30-летнего рэпера из Украины Энди Картрайта было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Его супруга Марина Кохал рассказала, что артист умер предположительно 25 июля от передозировки наркотиков, а она якобы расчленила тело и искала способ его сокрыть, чтобы объявить безвестно отсутствующим.

Следствие в свою очередь полагает, что между супругами случился конфликт, и Кохал убила Юшко, после расчленив тело для сокрытия преступления.

Как мы уже сообщали, в прошлом году в Санкт-Петербурге произошло другое жуткое убийство. Один из самых известных реконструкторов сражений наполеоновских войн Олег Соколов убил и расчленил свою сожительницу – 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко.

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