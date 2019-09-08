Украина против России в Совбезе ООН: кто кого

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В начале сентября Россия на один месяц возглавила Совет безопасности ООН. У граждан Украины информация об этом вызвала понятные опасения: не получится ли так, что Кремль воспользуется моментом и "продавит" в Совбезе то или иное решение, касающееся нашей страны, как "продавил" в начале лета свое возвращение в ПАСЕ? Эксперты сайта "Сегодня" утверждают, что бояться нам нечего. Хотя попытаться сделать очередную подлость Украине Москва может.

Украина "в фокусе"

Для начала отметим, что Украина в последние годы, к сожалению, не была обделена вниманием как Совета безопасности ООН, так и Организации объединенных наций. Почему "к сожалению" – понятно: интерес к нашему государству был вызван отнюдь не какими-то позитивными моментами, а событиями в Крыму и на Донбассе.

Пик внимания СБ ООН к Украине приходится на 2014 год. И тоже понятно, почему. Аннексия Крыма и оккупация Донбасса произошли именно в 2014-м. Только по инициативе украинской стороны Совбез ООН собирался на срочные заседания, в ходе которых обсуждалась Украина, 17 раз. По этому показателю наша страна уступила только обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, обсуждение ситуации в Украине происходило на заседаниях, инициированных другими государствами. В том числе Россией. Москва инициировала заседания СБ в этом году четырежды. Обсуждались ситуация на Донбассе, рост потока беженцев в РФ, сбитый малайзийский Боинг. Никаких решений принято не было.

Что касается КПД этих многочисленных заседаний, то он (если, конечно, рассчитывать КПД исключительно исходя из количества принятых Совбезом решений), увы, невелик. Проекты резолюций выносились в 2014-м на голосования всего дважды. 15 марта состоялось обсуждение "референдума" в Крыму, по результатам которого утверждение проекта заблокировала, воспользовавшись правом вето, Россия. А вот 21 июля Совбез, экстренно созванный после того, как над Донбассом был сбит малайзийский "Боинг", принял резолюцию, в которой поддержал проведение всестороннего международного расследования ЧП. Все остальные обсуждения не предусматривали утверждения резолюций.

В 2015-м Украина инициировала заседания Совбеза гораздо чаще. В этот год по инициативе нашей страны состоялось всего 7 заседания СБ ООН. При этом проект резолюции был вынесен на голосование всего один раз – на заседании 29 июля. Касался он учреждения трибунала по Боингу. Этот проект также был ветирован Москвой.

Активность Украины в 2015-м снизилась не только потому, что в феврале наиболее острая фаза войны на Донбассе завершилась. Но и потому, что Совбез ООН, наконец, смог утвердить ключевую резолюцию по ситуации на востоке нашей страны. Случилось это 17 февраля 2015 года – через несколько дней после заключения вторых минских соглашений. И касалось непосредственно Минска-2. Именно на эту резолюцию СБ ООН под №2202 впоследствии ссылались и продолжают ссылаться во всех международных документах. Право вето к ней не было применено Москвой по одной простой причине: заседание, на котором документ рассматривался, было созвано Россией, документ разрабатывался при непосредственном участии России, и, естественно, он устраивал Россию.

В 2016-2017 годах внимание к Украине на этой площадке практически сошло на нет. По инициативе нашей страны было инициировано всего два заседания – в апреле 2016-го (обсуждалась ситуация на Донбассе и прогресс реализации Минска) и в феврале 2017-го. Последнее было созвано по причине резкого обострения на востоке нашей страны, заседание предваряло специальное заявление Совбеза. Россия в эти годы рассмотрение "украинского вопроса" не инициировала.

Наконец, в последние два года активность как Украины, так и России в СБ ООН снова пошла в рост. В 2018-м по инициативе нашего государства состоялось сразу четыре заседания Совбеза.

29 мая СБ ООН обсуждал ситуацию на Донбассе, при этом затрагивался вопрос ввода миротворцев на оккупированные территории. Утверждения резолюции не предполагалось. 6 июля Совбез еще раз рассмотрел ситуацию на востоке Украины и утвердил заявление председателя СБ (о нем чуть ниже). 30 октября Совбез по инициативе Украины обсудил т.н. "выборы" в ОРДЛО. Наконец, 26 ноября 2018 года Совбез собрался на экстренное заседание по поводу агрессии России в Азовском море, захвата украинских кораблей и пленения моряков. Решений принято не было.

Наконец, в 2019-м по инициативе Украины Совбез собирался один раз, 25 апреля. На обсуждение был вынесено решение России предоставлять жителям оккупированных украинских территорий российское гражданство. Больше заседаний в нынешнем году по инициативе нашей страны не было. Однако именно в 2019-м на площадке активизировалась Россия. 12 февраля по ее инициативе Совбез рассмотрел вопрос реализации минских соглашений. 20 мая Россия созвала заседание по вопросу о законе "О статусе украинского языка", принятом в Украине в апреле. Наконец, 16 июля – в день вступления закона в силу – Совбез был созван Россией повторно. Ни в одном из случаев решений принято не было.

Бояться нечего

Отметим, что, начиная с 2014 года, Россия пребывает в Совбезе одновременно в двух статусах. Официально – в статусе постоянного представителя СБ ООН. Неофициально – в статусе меньшинства. Поддержка России в Совбезе минимальна, зачастую заседания (в том числе инициированные Москвой) принимают характер "избиения младенцев". Так, даже на заседании по вопросу украинского языка наши союзники не уставали напоминать Москве о Донбассе и о роли России в этой войне. Очевидно, что, не будь у РФ права вето, результаты всех вышеупомянутых заседаний были бы более результативными с точки зрения утверждения итоговых документов.

Однако вернемся к сегодняшней ситуации и поспешим развеять опасения читателей. Тот факт, что Россия возглавила Совбез ООН, никоим образом не может повлиять на решения, которые принимает этот орган.

"Полномочия председателя и вообще руководства Совбеза ООН носят больше символичный характер, нежели распорядительный. Все-таки Совбез – орган коллегиальный, консультации по каждому решению проводятся коллегиально, и коллегиально же утверждается решение", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

На этом же акцентирует глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский.

"Полномочия председателя Совбеза ООН никаких особых бонусов не дает. Конечно, они могут больше предоставлять слово своим союзникам, могут пригласить кого-то на заседание. Но это, в конечном счете, ни на что не влияет. США, Великобритания, Франция – любое из этих дружественных нам государств способно заблокировать негативное для Украины решение", – отмечает эксперт.

Тем не менее одно преимущество у председателя все же есть, отмечает Александр Мусиенко. Это очередность рассмотрения вопросов. Государство, которое возглавляет СБ, может постараться в первую очередь актуализировать вопросы, которые его больше интересуют.

"Что интересует Россию? Украина, Сирия, Иран. Думаю, по этим трем направлениям возможны инициативы. Касательно Украины не думаю, что речь будет идти о пересмотре каких-то решений: Россия неоднократно заявляла, что ее удовлетворяет состояние вещей и резолюция №2202, которой были утверждены Минские соглашения. Но возможны попытки инициировать рассмотрения того же языкового вопроса, гуманитарной ситуации. Россия прекрасно понимает, что ее позиция не будет поддержана в Совбезе, что удовлетворяющего ее решения не будет. Но рассмотрение того или иного вопроса в СБ – это в любом случае способ привлечь внимание к этому вопросу", – отмечает Александр Мусиенко.

По мнению Петра Бурковского, месяц – небольшой срок, потому даже при желании Россия может успеть вынести на Совбез один-два вопроса, не больше. По его словам, это может быть вопрос выполнения Минска или вопрос по Сирии, Ирану, разрыву договора РСМД – в их актуализации Москва также заинтересована.

В свою очередь, политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань отметил в комментарии сайту "Сегодня", что Россия если и использует свое председательствование, то больше для пропаганды.

"Думаю, особых опасностей для Украины тут нет. Будут, конечно, что-то говорить – для внутренней пропаганды и для внешней, но ничего страшного не произойдет. У нас есть союзники, которые не дадут пройти решению, ущемляющему интересы Украины. Потому, даже если будет Россией инициировано какое-то слушание и, соответственно, российская пресса поднимет по этому поводу очередную "волну", украинцам не стоит волноваться", – сказал эксперт.

В принципе, слова экспертов абсолютно справедливы. Ротация председателей СБ ООН происходит раз в месяц. Учитывая, что в СБ входят 15 государств, Москва получает эту должность практически раз в год. И никаких особых выгод, как можно судить по результатам последних пяти лет, она для себя не извлекла.

Более того, когда Россия возглавляла Совбез в последний раз – а это было в июне прошлого года, – СБ преподнес Москве неприятный подарок. Утвердив 6 июня (об этом говорилось выше) заявление, которое был вынужден зачитывать возглавлявший СБ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Не то чтобы текст заявления полностью не устраивал Москву – в таком случае решение было бы, безусловно, ветировано. Однако, конечно же, это был далеко не тот документ, который хотела бы зачитывать в Совбезе Россия. Украина восприняла эту небольшую победу как определенную моральную сатисфакцию.

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