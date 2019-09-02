Россия станет председательствовать в ООН уже в сентябре

Временное председательство переходит к делегации РФ от Польши

Фото Reuters

Россия на протяжении сентября будет временно председательствовать в Совете безопасности ООН.

"В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", – говорится в сообщении ООН в микроблоге Твиттер.

Временное председательство переходит к делегации РФ от Польши.

Реклама

Напомним, ранее в ООН прокомментировали сообщение о ядерном инциденте в России и отключение нескольких российских станций мониторинга радиационного фона и отмечают, что все государства-члены ООН должны как можно теснее сотрудничать с Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Речь идет о том, что 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

В тренде Свитолина разгромила американку Киз на US Open и добилась исторического рекорда

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама