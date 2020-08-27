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Успешно поразила землю: на учениях в России упала очередная ракета (фото)

27 августа, 15:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ракета ЗРК С-400 «Триумф» вышла из направляющей, но так и не набрала скорость

Несмотря на то, что Россия активно пытается продать Турции ЗРК С-400 "Триумф", на полигоне Ашулук в Астраханской области РФ во время запуска упала ракета этого зенитно-ракетного комплекса.

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Об инциденте с ракетой, который произошел 26 августа во время тактических учений с боевой стрельбой тактических расчетов дивизионов и командного пункта системы С-400 "Триумф" сообщил в Instagram фотограф Европейского пресфотоагентства (EPA) Юрий Кочетков. Ему удалось снять момент падения, сообщает издание Минобороны Украины Армия Inform.

Любопытно, что в официальных сообщениях Минобороны РФ никаких упоминаний о данном происшествии нет.

"Все воздушные цели были успешно уничтожены", – отметил и.о. командира соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО полковник Александр Шканов.

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По мнению украинских военных, когда Шканов давал комментарий, то не совсем владел информацией, потому что его подчиненные, успешно поразив ракетой землю, могли доложить что-то вроде "ракета выполнила отрицательный взлёт с частичным успехом".

Напомним, это уже не первый инцидент во время запуска ракет в России.

Так, в октябре 2019-го на финальном этапе стратегических учений "Гром", которым руководил президент РФ Владимир Путин, военные не смогли запустить межконтинентальную ракету с подводной лодки.

Также сообщалось, что в декабре 2018-го на полигоне Капустин Яр в Астраханской области сразу после запуска взорвалась ракета. Запуск с ЗРК С-300 был не просто неудачным, но и возник сильный пожар после падения ракеты.

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Россия ракета падение учения полигон с-400

Источник: Сегодня

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