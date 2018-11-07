Утонувший плавдок "Адмирала Кузнецова" треснул

По словам источника, "это неудивительно, учитывая массу дока и его возраст"

Утонувший плавучий дока ПД-50, использовавшийся при ремонте авианосца "Адмирал Кузнецов", получил трещины при ударе о дно, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Дефекты выявлены в результате первичного осмотра ПД-50, проведенного водолазами. "По их информации, при обследовании обнаружено, что ПД-50 в результате удара о дно получил повреждения корпуса, на котором образовались трещины", — сказал собеседник.

По словам источника, "это неудивительно, учитывая массу дока и его возраст". Также собеседник высказал предположение, что именно поэтому до сих пор не принято решение о том, поднимать док или нет.

Как известно, во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" был потоплен один из самых больших плавучих кранов в мире, а само судно очередной раз опозорило Россию. Все это произошло из-за попытки Кремля ответить на учения НАТО вблизи Норвегии, хотя авианосец нельзя было выводить из дока.

Напомним, что ЧП произошло в конце октября. В свою очередь в "Центре судоремонта "Звездочка" назвали причины произошедшего с "Адмиралом Кузнецовым". Глава пресс-службы организации Евгений Гладышев сказал, что виной всему могут быть перебои с электричеством.

Позже стало известно, что поиски механика, пропавшего при затоплении дока крейсера "Адмирал Кузнецов", приостановлены. В результате происшествия пострадали четверо рабочих, а пятый – сменный механик 1960 года рождения – пропал без вести.