Утонувший плавдок "Адмирала Кузнецова" треснул

Сегодня, 04:02

По словам источника, "это неудивительно, учитывая массу дока и его возраст"

Российский авианосец &quot;Адмирал Кузнецов&quot;, в плавучем доке ПД-50, 2015 год. Фото: fleetphoto.ru / oitru
Российский авианосец "Адмирал Кузнецов", в плавучем доке ПД-50, 2015 год. Фото: fleetphoto.ru / oitru

Утонувший плавучий дока ПД-50, использовавшийся при ремонте авианосца "Адмирал Кузнецов", получил трещины при ударе о дно, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Дефекты выявлены в результате первичного осмотра ПД-50, проведенного водолазами. "По их информации, при обследовании обнаружено, что ПД-50 в результате удара о дно получил повреждения корпуса, на котором образовались трещины", — сказал собеседник.

По словам источника, "это неудивительно, учитывая массу дока и его возраст". Также собеседник высказал предположение, что именно поэтому до сих пор не принято решение о том, поднимать док или нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как известно, во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" был потоплен один из самых больших плавучих кранов в мире, а само судно очередной раз опозорило Россию. Все это произошло из-за попытки Кремля ответить на учения НАТО вблизи Норвегии, хотя авианосец нельзя было выводить из дока.

Напомним, что ЧП произошло в конце октября. В свою очередь в "Центре судоремонта "Звездочка" назвали причины произошедшего с "Адмиралом Кузнецовым". Глава пресс-службы организации Евгений Гладышев сказал, что виной всему могут быть перебои с электричеством.

Позже стало известно, что поиски механика, пропавшего при затоплении дока крейсера "Адмирал Кузнецов", приостановлены. В результате происшествия пострадали четверо рабочих, а пятый – сменный механик 1960 года рождения – пропал без вести.
Россия, трещины, судно, авианосец, адмирал кузнецов, док, ПД-50
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

"Адмирал Кузнецов". Фото из открытых источников

"Поступил приказ срочно вытаскивать из дока": в России объяснили ЧП с "Адмиралом Кузнецовым"

5 Ноября, 09:37

Кремль хотел напугать НАТО своим авианосцем, но получилось только насмешить

Россия

Авианосец "Адмирал Кузнецов", фото из открытых источников

Поиски механика, пропавшего при затоплении дока крейсера "Адмирал Кузнецов", приостановлены

30 Октября, 22:44

Водолазные работы сил Северного флота ночью вестись не будут, продолжатся утром
Загрузка...

Россия

Фото: ermaleksandr/Flickr

ЧП с авианосцем "Адмирал Кузнецов" в России: стало известно о причинах

30 Октября, 14:59

В ремонтном предприятии объясняют причину затопления крупнейшего плавучего дока и крушение башенного крана перебоями с электричеством

Россия

Фото: соцсети

Подарить американцам, пусть что-то потопит: соцсети высмеяли новую беду с российским авианосцем

30 Октября, 11:24

Авианосец продолжает притягивать к себе проблемы – сначала "топил" самолеты, а теперь "взялся" за плавучий док

Россия

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов", в плавучем доке ПД-50, 2015 год. Фото: fleetphoto.ru / oitru

На ремонте российского авианосца утопили один из самых больших плавучих кранов в мире

30 Октября, 07:05

Плавучий док ПД-50 был единственным в своем классе, который мог принимать суда ВМФ РФ вроде авианосца "Адмирал Кузнецов" и ракетного крейсера "Петр Великий"

Россия

Фото korabli.eu

Россия не сможет построить авианосец лучше "Адмирала Кузнецова" - американский эксперт

28 Августа, 06:45

Единственный российский авианосец был построен в советское время в украинском городе Николаеве
Загрузка...