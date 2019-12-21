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В Австралии ждут новый рекорд жары, а на побережье борются с масштабными пожарами (фото и видео)

21 декабря, 06:00

Огонь уничтожил несколько национальных парков и места обитания коал

Двое пожарных-добровольцев погибли, еще трое получили ранения во время ликвидации масштабных лесных пожаров, которые бушуют на восточном побережье Австралии с конца ноября. Тем временем синоптики предупреждают: уже в субботу жара может достичь 47 градусов в городах Пенрит и Ричмонд, и побить предыдущий рекорд в 44 градуса, установленный ранее. Об этом сообщает "The Sydney morning herald".

Региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, который страдает от пожаров, уточнила: пожарные погибли, когда специальный автомобиль службы, в котором они находились, врезался в дерево, после чего опрокинулся и скатился с дороги.

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Сейчас, по данным пожарной службы штата, здесь бушуют 110 лесных пожаров, 53 из которых остаются нелокализованными. С огнем борются 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 пожарных самолетов. На данный момент выгорело уже свыше 3 миллионов гектаров лесов, в том числе — несколько парков национального уровня и места обитания коал. Огнем уничтожены сотни домов и тысячи административных и хозяйственых зданий. Около десятка человек погибли, несколько десятков пострадали и все еще находятся в больницах.

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Поскольку жара даже не думает падать, 19 декабря премьер-министр штата Глэдис Береджиклян снова объявила в нем чрезвычайное положение, которое будет действовать до полуночи 26 декабря.

Ситуация усложняется тем, что сильные ветры поднимают в воздух тучи пепла и густого дыма, из-за чего качество воздуха в ряде крупных городов ухудшилось до показателя "опасно для жизни". В некоторых домах и офисных зданиях из-за смога, окутавшего города, срабатывают датчики дыма.

Как выглядят разрушительные пожары в Австралии с воздуха, смотрите в нашем сюжете:

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