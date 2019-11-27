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Сильные пожары в Австралии: около двух тысяч спасателей мобилизованы для борьбы с огнем

27 ноября, 06:55

На территории региона зарегистрированы 129 пожаров, 66 из которых не локализованы

Более 1,8 тысячи пожарных мобилизованы для борьбы с лесными пожарамина северо-восточном побережье Австралии. Как сообщает пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, на территории региона зафиксированы порядка 130 очагов возгорания.

По данным региональной пожарной службы, в настоящий момент на территории региона зарегистрированы 129 пожаров, 66 из которых не локализованы. "Более 1,8 тыс. человек заняты тушением огня. Пожарная опасность остается очень высокой на большей части территории штата", — указано в сообщении ведомства, размещенном на его странице в Twitter.

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Предупреждение о подготовке к эвакуации выпущено для населенных пунктов в районе Бора-Ридж у северной границы штата. Одна из главных автомагистралей региона — Тихоокеанское шоссе — частично закрыта. В части районов объявлен полный запрет на разведение огня и посещение леса.

По данным государственного метеобюро Австралии, на протяжении недели погодные условия будут оставаться сложными из-за преобладания сильных порывистых ветров и высоких температур.

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Масштабные лесные пожары охватили северо-восток Австралии в середине октября. На территории двух штатов — Новый Южный Уэльс и Квинсленд — огнем были уничтожены более 1 млн гектаров леса, в том числе ряд национальных парков и охраняемых мест обитания коал. В Новом Южном Уэльсе, где ситуация складывается наиболее неблагоприятно, в результате пожаров погибли четыре человека и порядка 30 получили травмы различной степени тяжести. Огнем были разрушены более 570 жилых домов и ряд административных и хозяйственных зданий. Для борьбы с пожарами мобилизованы сотни единиц спецтехники, в том числе 90 специальных самолетов.

Видео: Reuters

Напомним, что из-за стихийного бедствия в стране объявили "катастрофический", самый высокий, уровень опасности.

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Австралия огонь пожарные пожары лесные пожары

Источник: ТАСС

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