В Австралии небо над Сиднеем затянуло смогом из-за лесных пожаров

Дым от пожаров, охвативших восточное побережье Австралии, сохранится над городом в течение всего дня

Видео: Reuters

Небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымкой из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

По данным метеобюро штата Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, дым от пожаров, охвативших восточное побережье Австралии сохранится над городом в течение всего дня. "Качество воздуха в Сиднее оценивается как плохое", — указано в сообщении бюро. Наиболее сложная обстановка сложилась в юго-западных пригородах — Ливерпуле и Кэмпбеллтауне, где уровень загрязнения воздуха продуктами горения наиболее высок. Департамент здравоохранения штата распространил предупреждение об опасности длительного пребывания на открытом воздухе и рекомендовал жителям города в случае осложнений респираторных заболеваний немедленно обращаться за медицинской помощью.

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По данным региональной пожарной службы штата, к утру 3 декабря на территории региона зафиксировано 119 лесных пожаров, 48 из них остаются нелокализованными. Предупреждения о подготовке к эвакуации выпущены для двух районов штата, расположенных в 200 км к югу от Сиднея. Для борьбы с огнем мобилизованы более 1,75 тыс. человек и сотни единиц спецтехники, включая 90 пожарных самолетов.

По данным государственного метеобюро Австралии, на протяжении недели погодные условия будут оставаться сложными из-за преобладания сильных порывистых ветров и высоких температур.

Масштабные лесные пожары охватили северо-восток Австралии в середине октября и к началу декабря распространились также на юго-восточное побережье континента. На территории штата Новый Южный Уэльс огнем было уничтожено в общей сложности порядка 2 млн гектаров леса, в том числе ряд национальных парков и охраняемых мест обитания коал. На протяжении всего сезона лесных пожаров, начавшегося в конце июля, в регионе было зафиксировано более 7 тыс. пожаров, в результате которых погибли шесть человек и еще более 30 получили травмы различной степени тяжести. Огнем были также уничтожены более 670 жилых домов и около 1,5 тыс. административных и хозяйственных построек.

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