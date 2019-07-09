В Азовское море зашел военный корабль России
7 июля он прошел арку моста возле Керчи в направлении Азовского моря
Россия усилила группировку в Азовском море малым противолодочным кораблем Ейск (054) проекта 1124 М Черноморского флота ВМФ РФ.
Как сообщает Украинский милитаристский портал, в воскресенье, 7 июля, он прошел арку моста возле Керчи в направлении Азовского моря.
"На Черном море он приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района", — говорится в сообщении.
Отметим, что украинские силовики – и военные, и пограничники, а летчики – регулярно проводят тренировки по отражению возможной агрессии с моря. Так, зимой авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.
А тем временем Военно-морские силы разрабатывают стратегию противостояния вражеским кораблям в море. Так, командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко рассказывал о тактике "москитного флота" Украины.
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