Выстрелил и скрылся: Воронченко рассказал о тактике "москитного флота" Украины
Корабли будут оснащены оружием наподобие американских противотанковых комплексов Javelin
"Москитный флот" в Украине может серьезно противостоять агрессии на море за счет своей мобильности и скорости. Именно на это делается главный акцент, и у наших ВМС в этом плане уже есть первые плоды.
Об этом командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко рассказал в интервью "Радио Свобода".
По его словам, небольшие катера будут оснащены ракетами с принципом действия "выстрелил и забыл".
"Имея в своем составе, допустим, 10 катеров, которые будут оснащены ракетами "выстрелил-забыл" малой дальности. Есть такие ракеты, аналогичные сухопутным Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс. – Ред.). Есть морские Javelin, только они большей дальности. Тот же катер, который будет развивать скорость около 40 узлов (около 74 км/ч), имея на борту таких 10 ракет, (может) быстро выйти в район огневых позиций. Выстрелил, забыл и скрылся. Вот это как раз то, что и означает "москитный флот" для выполнения задач для защиты своих морских рубежей", – объяснил Воронченко.
Адмирал отметил, что такой флот можно создать довольно быстро и при относительно небольших затратах.
"Уже элементы его практически есть. Тот же десантно-штурмовой катер, который сейчас проходит испытания – два находятся в Одессе. Сейчас будет третий корпус заложен: скорость хода свыше 40 узлов, более мощное вооружение ракетное – это уже элемент "москитного флота", – добавил командующий ВМС.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине разрабатывают стратегию развития ВМС до 2035 года. Одно из направлений – концепция так называемого "москитного флота", состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров. В эту концепцию вписывается и принятие на вооружение американских катеров типа Islands, которые до сих пор ждут, пока Украина их заберет.
Нынешние военные катера и вооружение на них не способны в полной мере защитить Украину от атаки с моря. Усиление нашего флота кораблями "Кентавр", "Лань", "Гюрза" не помогут защититься Украине от России в море. Решением проблемы может стать усиление ракетным вооружением, а директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец объяснял, чем Украине топить российские корабли.
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