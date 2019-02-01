Выстрелил и скрылся: Воронченко рассказал о тактике "москитного флота" Украины

Корабли будут оснащены оружием наподобие американских противотанковых комплексов Javelin

Фото: Twitter

Выстрелил и скрылся: Воронченко рассказал о тактике "москитного флота" Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/453/9ca/5c54539ca3771.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/453/9ca/5c54539ca3771.jpg 2019-02-01T16:12:00+02:00 Украина Корабли будут оснащены оружием наподобие американских противотанковых комплексов Javelin

"Москитный флот" в Украине может серьезно противостоять агрессии на море за счет своей мобильности и скорости. Именно на это делается главный акцент, и у наших ВМС в этом плане уже есть первые плоды.

Об этом командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, небольшие катера будут оснащены ракетами с принципом действия "выстрелил и забыл".

"Имея в своем составе, допустим, 10 катеров, которые будут оснащены ракетами "выстрелил-забыл" малой дальности. Есть такие ракеты, аналогичные сухопутным Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс. – Ред.). Есть морские Javelin, только они большей дальности. Тот же катер, который будет развивать скорость около 40 узлов (около 74 км/ч), имея на борту таких 10 ракет, (может) быстро выйти в район огневых позиций. Выстрелил, забыл и скрылся. Вот это как раз то, что и означает "москитный флот" для выполнения задач для защиты своих морских рубежей", – объяснил Воронченко.

Адмирал отметил, что такой флот можно создать довольно быстро и при относительно небольших затратах.

"Уже элементы его практически есть. Тот же десантно-штурмовой катер, который сейчас проходит испытания – два находятся в Одессе. Сейчас будет третий корпус заложен: скорость хода свыше 40 узлов, более мощное вооружение ракетное – это уже элемент "москитного флота", – добавил командующий ВМС.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине разрабатывают стратегию развития ВМС до 2035 года. Одно из направлений – концепция так называемого "москитного флота", состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров. В эту концепцию вписывается и принятие на вооружение американских катеров типа Islands, которые до сих пор ждут, пока Украина их заберет.

Нынешние военные катера и вооружение на них не способны в полной мере защитить Украину от атаки с моря. Усиление нашего флота кораблями "Кентавр", "Лань", "Гюрза" не помогут защититься Украине от России в море. Решением проблемы может стать усиление ракетным вооружением, а директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец объяснял, чем Украине топить российские корабли.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выстрелил и скрылся: Воронченко рассказал о тактике "москитного флота" Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...