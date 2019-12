В Бразилии вышла реклама презервативов с Путиным

Бразильская пиар-компания Platinum и рекламное агентство Z+ разработали оригинальную рекламу презервативов, изобразив в завязанном резиновом изделии президента Владимира Путина.

Изображение хозяина Кремля, упражняющегося в дзюдо, появилось на страницах Platinum в Facebook и Instagram 20 декабря.

Путин стал третьим героем серии "Некоторым людям не следовало бы рождаться" (Some People Should Never Have Been Born), дополнив своего американского коллегу Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, в прошлом году президент России оказался в центре скандала из-за того, что случайно был задействован в рекламе бытовой техники компании Bork: компания использовала фрагмент из программы "Центральное телевидение" 2012 года. Сцену беседы Путина с Вадимом Такменевым на кухне были использованы для рекламной кампании блендеров, соковыжималок и тостеров.

Также сообщалось, что в 2018 году Владимир Путин снялся в рекламном ролике, посвященном проходившему в России чемпионату мира по футболу: на видео он набивает мяч с президентом FIFA Джанни Инфантино прямо в своем кабинете в Кремле.

