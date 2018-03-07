В Чечне разбился российский вертолет

В горах на юге Чеченской Республики (РФ) упал вертолет Ми-8.

Об этом сообщил представитель правоохранительных органов республики.

"Действительно, на юге Чечни в горах упал вертолет", – сказано в сообщении.

Предположительно вертолет принадлежал российской пограничной службе

"Сегодня в начале второго поступила информация о крушении вертолета пограничной службы в районе населенного пункта Хильдехарой. По предварительным данным, погибли от семи до девяти человек", – добавил представитель.

Напомним, вчера в Сирии разбился российский самолет АН-26. По предварительным данным, самолет с 2015 года имел бортовой номер RF-36162 ("26 красный"). Машина 1980 года постройки использовалась, в том числе, для проведения пресс-туров для журналистов. Один из таких туров состоялся в сентябре 2017 года.

Напомним, военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии.

Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительным данным Минобороны РФ, погибли 32 человека – 26 пассажиров и шесть членов экипажа.