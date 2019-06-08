В ДТП в Германии пострадал 21 ребенок

Всего в автобусе находились 49 детей

Фото: AFP

Туристический автобус со школьниками столкнулся с легковым автомобилем в Германии. В результате аварии пострадал 21 ребенок и двое взрослых. Об этом сообщается на официальном портале полиция города Гота.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 16:00 по местному времени на автомагистрали близ города Арнштадт (федеральная земля Тюрингия – ред). Всего в автобусе находились 49 детей, отмечают в полиции. Пострадавшие взрослые находились в легковом автомобиле.

Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в пятницу, 31 мая, в маршрутке, которая ехала из Новомосковска в Николаевку, лопнула труба радиатора. Горячая вода пошла в салон, из-за чего одна из пассажирок получила сильные ожоги. По предварительной версии, основанной на словах очевидцев, женщина сидела возле водителя, — сообщает Информатор. Автобус уже был на полпути в точку назначения, как в салон хлынул кипяток. Позже выяснилось, что во время движения лопнул шланг радиатора, вследствие чего и пошел выхлоп горячей воды.

Также сообщалось, что автобус со школьниками из Полтавы влетел в грузовик. Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра.

Ранее мы писали, что туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае, не менее 15 человек погибли (по другим данным 17), еще 9 пострадали.

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