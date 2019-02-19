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В Facebook назвали условия возобновления проектов "рупора Кремля"

Сегодня, 03:45

Правила пользования Facebook прямо не обязывают раскрывать источники финансирования тех или иных страниц

Фото: Getty Images
В Facebook назвали условия возобновления проектов "рупора Кремля" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b92/2f5/5c4b922f51ade.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b92/2f5/5c4b922f51ade.jpg Россия Правила пользования Facebook прямо не обязывают раскрывать источники финансирования тех или иных страниц

В социальной сети Facebook заявили, что доступ к странице, которую вел российский телеканал RT, может быть разблокирован в случае, если страница будет содержать упоминанние о связи с Россией.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам представителя компании, Facebook проводит поэтапное обновление для страниц с большой аудиторией, чтобы обеспечить информацию о том, откуда администрируются страницы.

"Мы будем обращаться к администраторам этих страниц и просить их раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к их материнской компании, чтобы они смогли вернуться на платформу", – заявили в Facebook.

"Люди, которые заходят на эти страницы, не должны быть введены в заблуждение относительно того, кто стоит за ними", - подчеркнул представитель компании.

Отмечается, что правила пользования Facebook прямо не обязывают раскрывать источники финансирования тех или иных страниц.

Напомним, что в декабре британские власти пригрозили RT санкциями – от штрафа вплоть до лишения лицензии - за нарушение принципа беспристрастности.

Также мы писали, что в Соединенных Штатах два оператора кабельного телевидения - Spectrum и ComCast Chicago – исключили RT из своих сетей вещания.

Кроме того, прошедшей весной компания-провайдер MHZ Networks, которая транслировала российский канал RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания

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Тег facebook, Russia Today, проекты

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