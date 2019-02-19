В Facebook назвали условия возобновления проектов "рупора Кремля"
Правила пользования Facebook прямо не обязывают раскрывать источники финансирования тех или иных страниц
В социальной сети Facebook заявили, что доступ к странице, которую вел российский телеканал RT, может быть разблокирован в случае, если страница будет содержать упоминанние о связи с Россией.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам представителя компании, Facebook проводит поэтапное обновление для страниц с большой аудиторией, чтобы обеспечить информацию о том, откуда администрируются страницы.
"Мы будем обращаться к администраторам этих страниц и просить их раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к их материнской компании, чтобы они смогли вернуться на платформу", – заявили в Facebook.
"Люди, которые заходят на эти страницы, не должны быть введены в заблуждение относительно того, кто стоит за ними", - подчеркнул представитель компании.
Отмечается, что правила пользования Facebook прямо не обязывают раскрывать источники финансирования тех или иных страниц.
Напомним, что в декабре британские власти пригрозили RT санкциями – от штрафа вплоть до лишения лицензии - за нарушение принципа беспристрастности.
Также мы писали, что в Соединенных Штатах два оператора кабельного телевидения - Spectrum и ComCast Chicago – исключили RT из своих сетей вещания.
Кроме того, прошедшей весной компания-провайдер MHZ Networks, которая транслировала российский канал RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания.
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