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В Госдуме России грозятся "паспортизировать" почти миллион украинцев

9 июня, 09:49

Денис Беспалов Денис Беспалов

До конца года Россия может незаконно выдать украинцам на Донбассе 600-800 тысяч паспортов

Россия продолжает незаконную паспортизацию оккупированной части Донбасса, после того как президент РФ Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства. Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, российское гражданство получили в упрощенном порядке более 180 тыс. жителей так называемых "Л/ДНР", около 100 тыс. заявлений сейчас якобы находятся в стадии оформления.

"На сегодняшний день получили паспорта 187 240 жителей "народных республик". В стадии оформления находятся около 98 тыс. заявлений. В течение ближайших двух недель они получат паспорта граждан РФ", – сказал Водолацкий.

По его словам, до конца года Россия может незаконно выдать украинцам на Донбассе 600-800 тысяч паспортов.

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Как известно, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.

Кроме того, для соискателей гражданства РФ, имеющих право на упрощенный порядок, предлагается исключить требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства.

Напомним, двойное гражданство в Украине запрещено.

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Как известно, с 1 марта украинцы могут въезжать в Россию только по загранпаспорту.

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Россия гражданство Украина паспорт

Источник: ТАСС

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