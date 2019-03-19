В Госдуме уверяют, что могут атаковать любую точку Европы
Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации рассказал, какие вооружения есть на оккупированном полуострове
Вооружения, которые Россия развернула в оккупированном ею украинском Крыму – а именно ракетные комплексы "Искандер-М" и эскадрилья дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в Гвардейском – способны достичь "любой точки Европы".
Об этом 18 марта заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарев.
"В Крыму развернуты зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций… Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО", – сообщил он.
Сенатор утверждает, что таким образом Кремль ответил на размещение в Румынии американских ПРО в 2015 году.
Напомним, как ранее заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, численность российских войск в оккупированном Крыму в ближайшие годы достигнет 50 тыс. человек.
Кроме того, в декабре стало известно, что Россия перебросила на аннексированный полуостров современные боевые самолеты, которые способны ударить почти по всей территории Украины
Также постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что количество войск, которые Россия разместила в оккупированном Крыму,превышает даже уровень советского военного присутствия на полуострове во времена СССР.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Госдуме уверяют, что могут атаковать любую точку Европы". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Черное море вошел эсминец РФ с гиперзвуковыми ракетами: появились фото
Наблюдатели заметили, как эсминец российского Военно-морского флота "Североморск" прошел через Босфор
Ельченко: Крым – главный элемент новой российской экспансионистской политики
Украинский дипломат добавил, что РФ использует Крым как военную базу для создания угрозы всему региону, а также переброски войск в Сирию
Россия превратила Крым в военную базу, которая угрожает безопасности всего Черноморского региона – Порошенко
По его убеждению, такое положение дел требует соответствующей реакции ГА ООН
Резолюция Европарламента по Азову: как отреагирует Россия
Следующим шагом ЕС может быть введение новых санкций против России, но политика Кремля пока меняться не будет