В Госдуме уверяют, что могут атаковать любую точку Европы

Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации рассказал, какие вооружения есть на оккупированном полуострове

Ту-22М3. Фото: Flickr

В Госдуме уверяют, что могут атаковать любую точку Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/044/e42/5c9044e420e3c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/044/e42/5c9044e420e3c.jpg 2019-03-19T05:08:00+02:00 Россия Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации рассказал, какие вооружения есть на оккупированном полуострове

Вооружения, которые Россия развернула в оккупированном ею украинском Крыму – а именно ракетные комплексы "Искандер-М" и эскадрилья дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в Гвардейском – способны достичь "любой точки Европы".

Об этом 18 марта заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарев.

"В Крыму развернуты зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций… Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО", – сообщил он.

Сенатор утверждает, что таким образом Кремль ответил на размещение в Румынии американских ПРО в 2015 году.

Напомним, как ранее заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, численность российских войск в оккупированном Крыму в ближайшие годы достигнет 50 тыс. человек.

Кроме того, в декабре стало известно, что Россия перебросила на аннексированный полуостров современные боевые самолеты, которые способны ударить почти по всей территории Украины

Также постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что количество войск, которые Россия разместила в оккупированном Крыму,превышает даже уровень советского военного присутствия на полуострове во времена СССР.

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