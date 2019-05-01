В Казахстане проходят акции протеста с требованием бойкота выборов

Люди собрались в двух городах – Нур-Султане и Алматы

Фото: Mukhtar Kholdorbekov. Фото: Reuters

В среду, 1 мая в Нур-Султане и Алматы проходят несанкционированные протестные акции. Люди вышли на улицу с призывом освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы.

Так, в Нур-Султане акция стартовала неподалеку от здания Конгресс-центра "Астана". В настоящее время участники несанкционированного митинга двигаются по проспекту Республики в сторону микрорайона "Самал". А в Алматы несколько десятков людей принимают участие в акции, которая проходит в парке имени Горького.

Участники митинга скандируют: "У нас есть выбор", "Мы за справедливые выборы", "От правды не убежишь", "Астана – не мой город", "Позор", "Нет строительству АЭС".

Шествие сопровождают автобусы, в которых видны сотрудники правоохранительных органов, но пока никто не препятствует движению участников.

Напомним, в Казахстане президентские выборы пройдут 9 июня 2019 года. В начале весны Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву. После этого Токаев сложил с себя полномочия председателя сената парламента Казахстана и приступил к исполнению обязанностей президента страны.

Девятого апреля Токаев подписал указ "О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан", которые проведут девятого июня. Этап регистрации кандидатов продлится до 11 мая. Затем последует предвыборная агитация, которая продлится до 8 июня.

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