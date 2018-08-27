В Кремле еще не придумали, чем ответить на санкции США по делу Скрипаля

В России пока не понимают, в чем будут вырашаться новые американские санкции

В России пока не приняли решения по ответным мерам на расширение санкций США. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, выработаны ли ответные меры на санкции со стороны США.

"Нет, пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые меры, новые рестрикции, и каких действия в интересах Российской Федерации потребуют. Еще раз повторяю, президент неоднократно заявлял, что он будет делать на фоне подобных недружественных шагов то, что будет наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны", – сказал Песков.

Как известно, с 27 августа в силу вступил новый пакет санкций США против России. Ограничения введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Санкции должны были ввести 22 августа, но решение отложили до 27 августа.

Этот пакет санкций предусматривает, что американская сторона прекращает любую помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, за исключением срочной гуманитарной помощи.

Также США прекращают поставки в РФ продукции двойного назначения.

Следующий санкционный пакет США введут в действие в ноябре этого года. Предполагается, что он будет "очень жестким". Как объяснили юристы Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.

Кроме того, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов.

Москва грозится дать "адекватный ответ" на новые санкции.

Как заявлял заместитель американского министра финансов Сигал Манделкер, после введения санкций против России, Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США.