В Кремле обиделись на сравнение Путина с Гитлером

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина – Дмитрий Песков считает оскорбительными высказывания главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о чемпионате мира 2018 года по футболу.

"Отвратительное заявление. Оно не подобает министру иностранных дел страны. Безусловно, оно является оскорбительным и недопустимым", – приводит слова Пескова журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Как известно, Джонсон сравнил РФ, которая использует турнир ради пиара, с гитлеровской Германией перед Олимпиадой-1936, что вызвало гнев в окружении Путина.

Во время своего выступления Джонсон отметил, что Путин ведет себя агрессивно и не считается с мнением международных партнеров. Министр сказал, что Лондон потребовал от Москвы обеспечить безопасность британских болельщиков. При этом, по словам Джонсона, власти страны активно отговаривают людей от поездки в Россию.

Отметим, что британские власти и члены королевской семьи собираются бойкотировать чемпионат мира в России. К ним также присоединились Польша, Швеция, Дания и Исландия.