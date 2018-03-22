В Кремле обиделись на сравнение Путина с Гитлером

Сегодня, 12:37

Песков назвал высказывание британского дипломата "отвратительным"

Фото: twitter.com/dimsmirnov175
Фото: twitter.com/dimsmirnov175

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина – Дмитрий Песков считает оскорбительными высказывания главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о чемпионате мира 2018 года по футболу.

"Отвратительное заявление. Оно не подобает министру иностранных дел страны. Безусловно, оно является оскорбительным и недопустимым", – приводит слова Пескова журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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Как известно, Джонсон сравнил РФ, которая использует турнир ради пиара, с гитлеровской Германией перед Олимпиадой-1936, что вызвало гнев в окружении Путина.

Во время своего выступления Джонсон отметил, что Путин ведет себя агрессивно и не считается с мнением международных партнеров. Министр сказал, что Лондон потребовал от Москвы обеспечить безопасность британских болельщиков. При этом, по словам Джонсона, власти страны активно отговаривают людей от поездки в Россию. 

Отметим, что британские власти и члены королевской семьи собираются бойкотировать чемпионат мира в России. К ним также присоединились Польша, Швеция, Дания и Исландия.
Россия, Великобритания, Путин, гитлер, песков, ЧМ-2018, джонсон

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