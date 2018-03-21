Бойкот чемпионата мира в России рассматривают еще несколько стран

Сегодня, 09:59

Вслед за Британией проигнорировать ЧМ-2018 могут Швеция, Исландия и Дания

Фото AFP
Фото AFP

Вслед за отказом официальных лиц Британии приехать на Чемпионат мира по футболу в России такое решение могут принять власти Швеции, Исландии, Дании и Польши.

Бойкот может состояться в связи с отравлением Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Так, по данным исландской телерадиокомпании RUV, глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордасон заявил, что отказ официальных лиц от поездки на ЧМ-2018 в настоящий момент рассматривается, но окончательное решение пока не принято.

"Это серьезный случай (отравление Скрипаля – Ред.), который затронул не только Британию. Правительство Исландии должно сформировать свою позицию по этому вопросу и обсудить ее с нашими союзниками. Пока что мы не приняли решения о том, будут ли члены исландского парламента присутствовать на Чемпионате мира по футболу", – заявил он.

Возможный бойкот ЧМ-2018 в России рассматривают и власти Швеции и Дании.

Как сообщает новостной портал "Локал", пресс-секретарь шведского МИД Пер Энеруд заявил, что отказ официальных лиц от поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу в настоящий момент находится на обсуждении.

Такой же позиции придерживаются и власти Дании, которые пока не объявили о решении бойкотировать мундиаль.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда уже отказался от представления Польши на грядущем Чемпионате мира в России: он не будет присутствовать на церемонии открытия ЧМ-2018, которая состоится 14 июня в Москве.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут в Россию на Чемпионат мира по футболу. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.

Несмотря на позицию Великобритании, в Евросоюзе не стали бойкотировать ЧМ-2018 в целом.

Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что "сейчас речь не идет о бойкоте Чемпионата мира по футболу, а о том, чтобы провести расследование".
Россия, Дания, Исландия, Польша, Швеция, бойкот, ЧМ-2018, отравление Скрипаля
Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Посольство РФ в Лондоне. Фото: anna-news.info

Отравители Скрипаля действовали "по законам России": Закаев рассказал детали

Сегодня, 09:32

Закон позволяет российским спецслужбам ликвидировать "врагов государства"

Евросоюз

Фото: AFP

Британия готова усилить меры давления на Россию - Тереза Мэй

Вчера, 19:45

Премьер Британии отметила, что "ожидает проведения переговоров с другими государствами-членами ЕС по делу об отравлении на этой неделе
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Высланные российские дипломаты покидают Великобританию

Вчера, 11:14

По решению британского правительства 20 марта они вылетят в Москву 

Футбол

Роналду в новой форме. Фото Twitter

Сборная Португалии презентовала форму на ЧМ-2018

Вчера, 10:51

В команде сохранили традиционные цвета: домашний комплект - красный, гостевой - белый
Загрузка...