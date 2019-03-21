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В Кремле отреагировали на полеты бомбардировщика США у границ России

Сегодня, 13:53

Песков считает, что такие действия американцев не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в Европе

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: AFP
В Кремле отреагировали на полеты бомбардировщика США у границ России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8db/bf9/5c88dbbf96884.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8db/bf9/5c88dbbf96884.jpg Россия Песков считает, что такие действия американцев не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в Европе

Москва считает, что американцы создают дополнительную напряженность, отправляя на разведку свои бомбардировщики к границам России. об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил сожаление в связи с такими действиями американцев.

"С военно-тактической точки зрения здесь могут комментировать только наши военные специалисты, я уверен, они это сделают. Я ограничусь только тем, что, безусловно, подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации. Скорее наоборот, это вызывает дополнительную напряженность", – сказал Песков.

Как сегодня сообщалось, истребители РФ перехватили американский бомбардировщик B-52 над нейтральными водами Балтийского моря. В воздух были подняты два Су-27 и они вынудили американцев развернуться.

В то же время стоит напомнить, что в январе США и Канада перехватили два российских стратегических бомбардировщика. Российская тяжелая авиация была обнаружена неподалеку Северной Америки – американцам попались на радары два бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь".

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Тег Россия, США, кремль, Песков, бомбардировщик

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Источник:

УНИАН

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