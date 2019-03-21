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Истребители РФ перехватили американский бомбардировщик B-52: появилось видео

Сегодня, 11:10

Российские самолеты "встретили" американцев над нейтральными водами Балтийского моря

Фото: Минобороны РФ
Истребители РФ перехватили американский бомбардировщик B-52: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/354/fab/5c9354fab5299.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/354/fab/5c9354fab5299.jpg Россия Российские самолеты «встретили» американцев над нейтральными водами Балтийского моря

Российские истребители Су-27 перехватили стратегический американский бомбардировщик B-52H, проводивший разведку у границ России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что это произошло над нейтральными водами Балтийского моря.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства воздушная цель была обнаружена на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взята на сопровождение. Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что после того, как бомбардировщик изменил траекторию полета и начал удалятся от границ РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Как мы сегодня уже сообщали, США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики. Бомбардировщики B-52 Stratofortress приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд.

Напомним, в январе США и Канада перехватили два российских стратегических бомбардировщика. Российская тяжелая авиация была обнаружена неподалеку Северной Америки – американцам попались на радары два бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь".

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Тег Россия, США, истребители, перехват, бомбардировщик, су-27

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