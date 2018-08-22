У Путина ответили на слова Лукашенко о варварском поведении России

Сегодня, 14:55

Песков заявил, что Беларусь является ближайшим союзником и главным экономическим партнером РФ

Дмитрий Песков, фото АиФ
Дмитрий Песков, фото АиФ

Любые противоречия в отношениях России и Беларуси носят рабочий характер и могут быть урегулированы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ряд заявлений белорусского лидера Александра Лукашенко об отношениях с Россией.

Представитель Кремля напомнил о формате Союзного государства России и Беларуси о том, что Минск является ближайшим союзником и главным экономическим партнером РФ.

"Объем отношений (Москвы и Минска) во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются", – сказал Песков. Он заключил, что "в том числе для этого и происходят встречи двух президентов".

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера, президент РФ Владимир Путин встретится в среду со своим белорусским коллегой в Сочи.

Ранее Александр Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. 

"Я хочу сохранить "Гомсельмаш". У нас сейчас тяжелый период – россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", – заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия устраивает торговые войны против его страны
Россия, Беларусь, Лукашенко, Песков
Источник:

ИТАР-ТАСС

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