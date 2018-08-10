"Как будто мы вассалы": Лукашенко обрушился с критикой на Россию

По словам президента Беларуси, Москва ведет себя так же, как и Вашингтон

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее уже критиковал Москву, вновь упрекает Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Об этом он заявил сегодня, посещая ОАО "Гомсельмаш", передает БЕЛТА.

"Я хочу сохранить "Гомсельмаш". У нас сейчас тяжелый период – россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества".

"А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", – сказал глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия устраивает торговые войны против его страны.

"Да и у нас далеко за примерами ходить не надо – возьмите хотя бы "молочные" и "мясные" баталии, "сахарные", которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок", – говорилось в его послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко потребовал искать альтернативу российскому рынку.