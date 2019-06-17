В Кремле озвучили вариант встречи Путина и Трампа

Саммит G20 в Японии пройдет в конце месяца и главный вопрос – будет ли встреча президентов РФ и США

Путин и Трамп. Фото: Getty Images

Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться на полях саммита "Большой двадцатки" (G20), но не исключено, что это может быть лишь общение "на ногах". Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Вашингтон до сих пор не сформулировал предложений по встрече Трампа с Путиным, поэтому на данный момент нет никаких договоренностей, а незапланированно пересечься на саммите в Японии они могут в любой момент.

"Никаких новостей относительно возможной полноформатной встречи президентов Путина и Трампа в Осаке нет. Это означает, что до сих пор американская сторона не сформулировала какие-либо инициативы или предложения на этот счет. Конечно, учитывая, что и президент Трамп, и президент Путин будут принимать участие в "двадцатке", нельзя исключать в любом случае их общения "на ногах" краткого, но это не будет являться полноформатной встречей", – заявил Песков.

Напомним, саммит G20 пройдет 28-29 июня в японском городе Осака.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пояснил, что Трамп с Путиным будет говорить об Украине, если встретятся на саммите "Большой двадцатки". Он также напомнил, как американский лидер отказался от встречи с хозяином Кремля на прошлом саммите "Большой двадцатки" в Аргентине из-за нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.

О необходимости встречи Трампа и Путина рассказывали в комментарии сайту "Сегодня" эксперты-международники Богдан Яременко и Антон Кучухидзе. В то же время они разошлись во мнении, состоится ли долгожданная встреча между президентами США и Российской Федерации.

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