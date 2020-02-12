В Кремле прокомментировали появление в России икон с изображением Путина

"Икона" с Путиным. Фото: twitter.com/ArkChaplygin

Кремль не приветствует появление икон с изображением президента России Владимира Путина. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к продаже подобных сувениров.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что в аэропорту Санкт-Петербурга в качестве сувениров продают иконы с изображением Путина.

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Пользователи соцсетей отмечают, что такая "икона" с Путиным продается в наборе, в который также входит браслет с изображением российского президента и икона святого Николая Чудотворца. Стоимость комплекта – около 1300 долларов.

Новости "Сегодня" также писали, что российский художник из Новосибирска Константин Еременко пишет "икону" с шамана Александра Габышева, который шел в Кремль "изгонять" президента России Владимира Путина.

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