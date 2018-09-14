В Кремле прокомментировали реакцию Лондона на интервью Боширова и Петрова

Сегодня, 14:16

Песков подчеркнул, что Россия не имеет никаких официальных оснований предпринимать действия в отношении подозреваемых

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает абсурдной реакцию Лондона на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

"Что явилось поводом обвинения России во лжи? Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначная, прозрачная и последовательная. Мы считаем неприемлемым какие-либо ассоциации руководства Российской Федерации или российского государства с тем, что произошло в Солсбери", - сказал представитель Кремля, комментируя по просьбе журналистов реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова.

По его словам, "упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан – это так же абсурдно, потому что это простые граждане, они тоже не имеют отношения к государству".

Песков также подчеркнул, что Россия не имеет никаких официальных оснований предпринимать действия в отношении Петрова и Боширова.

"Никаких действий в отношении них не предпринималось, потом что нет никаких оснований для этого. Никакие законы они не нарушали на территории РФ и нам также неизвестно официально о том, что они нарушали какие-то законы где-то еще в мире", - сказал Песков.

Ранее представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что интервью, которое подозреваемые Лондоном по делу об отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали российскому телевидению, нанесло оскорбление британской разведке. 

Напомним, ранее в телеэфире Russia Today предполагаемые отравители ответили главному редактору канала Маргарите Симоньян на ряд вопросов

Так, в интервью Петров подтвердил, что британские спецслужбы показывали именно их лица, но при этом он отрицает какие-либо правонарушения.

Мужчины подтверждают также и то, что 2-3 марта были в Солсбери, но, по их словам, они ездили туда как туристы.

При этом Боширов опроверг информацию, согласно которой он и его товарищ посетили Британию в рамках бизнес-поездки.

Петров добавил, что в Солсбери они приехали 3 марта, но их туристические планы нарушила погода.

Боширов отметил, что в Солсбери они провели "максимум час".

Кроме того, о том, что российское правительство обнаружило подозреваемых в отравлении Скрипалей, ранее заявил российский президент Владимир Путин.
Россия, Великобритания, отравление, Песков, Скрипаль
Источник:

ТАСС

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