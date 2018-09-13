"Нормальные мужики женские духи не возят": Петров и Боширов прокомментировали версию с Nina Ricci

Предполагаемые отравители Сергея Скрипаля и его дочери считают нелогичной версию следствия о том, что они везли с собой флакон духов Nina Ricci

Предполагаемые отравители бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Александр Петров и Руслан Боширов отрицают, что везли с собой флакон женских духов Nina Ricci, называя это утверждение нелогичным.

"Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи", – заявил Боширов в интервью Russia Today.

На вопрос о сфере их деятельности Петров лишь ответил, что они являются сотрудниками фитнес-индустрии среднего звена и занимаются "всем, что касается спортивного питания, витаминами, микроэлементами, протеинами и так далее".

Углубляться в эту тему они отказались, аргументируя это тем "чтобы не пострадали люди, с которыми они работают".

Напомним, как мы уже писали, Петров и Боширов подтвердили главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян, что это их настоящие имена.

Кроме того, ранее Путин подтвердил, что ему известны личности подозреваемых в отравлении Скрипалей.