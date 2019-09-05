В Кремле выдвинули новое обвинение США

/ Фото: Pixabay

США регулярно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела как России, так и Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы наблюдаем это вмешательство регулярно, с разной степенью активности и с использованием разных технологических и иных возможностей, мы говорим об этом постоянно, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы наблюдаем аналогичную картину в отношении Китая".

Реклама

"Мы знаем целый ряд вопросов, по которым США считают возможным делать заявления, хотя это внутреннее дело Китая, например по тибетскому вопросу, который должен полностью решаться внутри Китая, правительством и народом страны, — считает Захарова. — Как только США надо показать свое доминирование в отношениях с Китаем, они тут же берутся за этот вопрос, который считают вправе комментировать".

Напомним, что ранее в России прокомментировали новые санкции ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что продление антироссийских санкций Евросоюза разорительно и деструктивно для самого Брюсселя.

Напомним, что постоянные представители 28 стран — членов Евросоюза согласовали продление на полгода ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц РФ, срок действия которых истекает 15 сентября. Совет ЕС на следующей неделе официально утвердит это решение.

Ранее Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания оккупации и незаконной аннексии полуострова Россией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама