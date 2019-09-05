В Кремле выдвинули новое обвинение США

США регулярно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела как России, так и Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы наблюдаем это вмешательство регулярно, с разной степенью активности и с использованием разных технологических и иных возможностей, мы говорим об этом постоянно, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы наблюдаем аналогичную картину в отношении Китая".
"Мы знаем целый ряд вопросов, по которым США считают возможным делать заявления, хотя это внутреннее дело Китая, например по тибетскому вопросу, который должен полностью решаться внутри Китая, правительством и народом страны, — считает Захарова. — Как только США надо показать свое доминирование в отношениях с Китаем, они тут же берутся за этот вопрос, который считают вправе комментировать".
Напомним, что ранее в России прокомментировали новые санкции ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что продление антироссийских санкций Евросоюза разорительно и деструктивно для самого Брюсселя.
Напомним, что постоянные представители 28 стран — членов Евросоюза согласовали продление на полгода ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц РФ, срок действия которых истекает 15 сентября. Совет ЕС на следующей неделе официально утвердит это решение.
Ранее Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания оккупации и незаконной аннексии полуострова Россией.
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