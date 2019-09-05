В России прокомментировали новые санкции ЕС

/ Фото: pexels.com

Продление антироссийских санкций Евросоюза разорительно и деструктивно для самого Брюсселя. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это уже заезженная пластинка. Но фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза, которому предстоит сейчас немало трудностей в связи с Brexit, с другими процессами, которые там проходят. Растягивать санкции в отношении России, мало того, ощущать давление со стороны Вашингтона, в частности по энергетическому взаимодействию с Россией это давление нарастает, — это все контрпродуктивно непосредственно для самого ЕС", — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что отношение Москвы к этим мерам не претерпело изменений: российская сторона считает их нелегитимными. "Но решение было Евросоюза, хотя и продавленное Вашингтоном. Думаю, они сами должны ответить на вопрос, зачем им это надо и сколько это будет продолжаться, мы не вмешиваемся", — добавила Захарова.

Реклама

Напомним, что постоянные представители 28 стран — членов Евросоюза согласовали продление на полгода ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц РФ, срок действия которых истекает 15 сентября. Совет ЕС на следующей неделе официально утвердит это решение.

Ранее Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания оккупации и незаконной аннексии полуострова Россией.

Отметим, что всего ЕС применил четыре вида санкций в отношении России начиная с 2014 года. Кроме "крымских", действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие территориальную целостность Украины или угрожающие ей, также существует так называемый украинский список, в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Виктора Януковича, санкции к которым были применены за злоупотребления с государственными фондами. Эти санкции также пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по "украинскому списку" было принято 4 марта этого года, и санкции были продлены до 6 марта 2020 года.

Четвертый пакет – это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, впоследствии они были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода.

Также стоит напомнить, что Москву Запад наказывает не только за агрессию против Украины. Так, США расширяют работу над санкциями против "Северного потока – 2". Американские политики продолжают подавать законопроекты, которые больно ударят по проекту строительства российского газопровода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама