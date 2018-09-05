В МИД России сделали заявление по военной операции в Идлибе

По словам Захаровой, Россия считает неприемлемыми призывы воздержаться от военной операции в Идлибе

Россия продолжит военную операцию в сирийском Идлибе до их полного уничтожения. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"ВКС России наносят удары в Идлибе не с целью "агрессии", а для уничтожения объектов террористов, которые используются для участившихся нападений на позиции сирийской армии, гражданское население и вылазок против российских военных, находящихся в Сирии по приглашению законного правительства страны", – сказала она.

По словам Захаровой, Россия считает неприемлемыми призывы воздержаться от военной операции в Идлибе.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. заявил, что четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы "Хмеймим" во вторник нанесли удары по объектам в провинции Идлиб.

Как сообщалось, российская авиация совершила не меньше 20 ударов по позициям повстанцев в сирийской провинции Идлиб. В бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

Ссылаясь на местные источники, турецкое агентство Anadolu пишет, что российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые районы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.

В частности, авиаудары были нанесены в нескольких районах на западе Идлиба и районе Зейзун на севере провинции Хама.

Портал Al-Masdar News утверждает, что было совершено около 50 ударов, что делает данную бомбардировка российских ВВС самой массированной с начала года.

В министерстве обороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предостерег от безрассудной атаки на Идлиб.