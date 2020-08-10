В Минске милиция открыла огонь по протестующим: видео

В Минске после оглашения первых результатов выборов тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство. Милиция расставила заграждения, подогнала водометы, и вскоре мирные протесты переросли в столкновения, поскольку расходиться люди не собираются.

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Местные Телеграм-каналы сообщают, что силовики применяют оружие – стреляют резиновыми пулями. Уже появилось видео, как они ведут огонь:

Видео: Nexta/Telegram

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По состоянию на 23:55 по Киеву сотрудники правоохранительных органов Беларуси приступили к "расчистке" проспекта Машерова и прилегающих территорий от протестующих, к месту столкновений подтянута спецтехника, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Омоновцы активно применяют светошумовые гранаты. На одном из видео видно, как после взрывов протестующие в спешке отступают:

В тренде В Минске начались первые столкновения с ОМОНом (видео)

Видео:Nexta/Telegram

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Еще на одном видео картинка сильно напоминает Евромайдан. Слышна череда взрывов, вспышки которых озаряют небо, а где-то в переулке милиционер яростно бьет дубинкой человека:

Видео:Nexta/Telegram

Напомним, по последним официальным данным ЦИК Беларуси на выборах уверенно лидирует действующий президент республики Александр Лукашенко (81,35% голосов). При этом по данным неофициального экзитпола с 18 зарубежных избирательных участков за границей Лукашенко проиграл своей сопернице Светлане Тихановской.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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